Бурунди - Гамбия 16 Ноября прямая трансляция
16 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа F. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бурунди - Гамбия, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа F. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бурунди
Гамбия
Главные тренеры
|Том Сенфье
История личных встреч
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|25.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|4 : 0
|29.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 3
|1 : 2
|26.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 3
|1 : 0
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 3
|0 : 0
|29.05.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 1
|29.01.2022
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|0 : 2
|24.01.2022
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|0 : 1
|20.01.2022
|Кубок африканских наций
|Группа F. 3-й тур
|1 : 0