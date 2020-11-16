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Бурунди - Гамбия 16 Ноября прямая трансляция

16 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа F. 1-й тур
Бурунди
Гамбия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бурунди - Гамбия, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа F. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бурунди
Гамбия
Главные тренеры
БельгияТом Сенфье
История личных встреч
28.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 2Бурунди
25.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи3 : 1Бурунди
16.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 14 : 0Бурунди
29.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 31 : 2Бурунди
26.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 31 : 0Бурунди
20.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 30 : 0Гамбия
29.05.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 21 : 1Гамбия
29.01.2022Кубок африканских наций1/4 финалаГамбия0 : 2
24.01.2022Кубок африканских наций1/8 финала0 : 1Гамбия
20.01.2022Кубок африканских нацийГруппа F. 3-й турГамбия1 : 0

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