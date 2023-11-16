Алжир - Сомали 16 Ноября прямая трансляция
16 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа G. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алжир - Сомали, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа G. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алжир
Сомали
История личных встреч
|16.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|12.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|07.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|14.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|15.06.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 3
|1 : 0
|10.09.2019
|ЧМ-2022 - Африка
|1-й раунд. 2-й матч
|3 : 1
|05.09.2019
|ЧМ-2022 - Африка
|1-й раунд. 1-й матч
|1 : 0