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Алжир - Сомали 16 Ноября прямая трансляция

16 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа G. 1-й тур
Алжир
Сомали

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алжир - Сомали, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа G. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алжир
Сомали
История личных встреч
16.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Алжир
12.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАлжир5 : 1
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи0 : 1Алжир
20.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАлжир1 : 1
07.01.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАлжир0 : 0
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиСомали0 : 2
14.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи3 : 0Сомали
15.06.2021Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 31 : 0Сомали
10.09.2019ЧМ-2022 - Африка1-й раунд. 2-й матч3 : 1Сомали
05.09.2019ЧМ-2022 - Африка1-й раунд. 1-й матчСомали1 : 0

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