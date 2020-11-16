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Нигерия - Лесото 16 Ноября прямая трансляция

16 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа C. 1-й тур
Нигерия
Лесото

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия - Лесото, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа C. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нигерия
Лесото
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Пезейру
История личных встреч
16.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиНигерия3 : 2
13.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 2Нигерия
17.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 14 : 0Нигерия
10.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 12 : 0Нигерия
27.09.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 12 : 1Нигерия
14.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Лесото
25.02.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Лесото
31.05.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 31 : 1Лесото
28.05.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 31 : 1Лесото
14.10.2019Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 3Лесото1 : 1

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