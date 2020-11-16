Нигерия - Лесото 16 Ноября прямая трансляция
16 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа C. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия - Лесото, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа C. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нигерия
Лесото
Главные тренеры
|Жозе Пезейру
История личных встреч
|16.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|13.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|4 : 0
|10.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|27.09.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|14.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|25.02.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|31.05.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 3
|1 : 1
|28.05.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 3
|1 : 1
|14.10.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 3
|1 : 1