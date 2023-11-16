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Судан - Того 16 Ноября прямая трансляция

16 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа B. 1-й тур
Судан
Того

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Судан - Того, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа B. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Судан
Того
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Дуарте
ПортугалияПаулу Дуарте
ПортугалияПаулу Дуарте
История личных встреч
12.10.2020Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 3Того1 : 1Судан
19.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 3Судан0 : 1
17.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 30 : 0Судан
29.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 11 : 1Судан
26.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 3Судан0 : 0
19.01.2022Кубок африканских нацийГруппа D. 3-й тур1 : 0Судан
14.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиТого2 : 0
27.09.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 32 : 2Того
24.09.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 12 : 1Того
29.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 3Того1 : 1
24.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 3Того3 : 0

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