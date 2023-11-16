Судан - Того 16 Ноября прямая трансляция
16 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа B. 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Судан - Того, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа B. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Судан
Того
Главные тренеры
|Паулу Дуарте
|Паулу Дуарте
|Паулу Дуарте
История личных встреч
|12.10.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 3
|1 : 1
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 3
|0 : 1
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 3
|0 : 0
|29.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|26.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 3
|0 : 0
|19.01.2022
|Кубок африканских наций
|Группа D. 3-й тур
|1 : 0
|14.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|27.09.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 3
|2 : 2
|24.09.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|29.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 3
|1 : 1
|24.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 3
|3 : 0