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Египет - Джибути 16 Ноября прямая трансляция

16 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа A. 1-й тур
Египет
Джибути

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Египет - Джибути, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Египет
Джибути
Главные тренеры
ПортугалияРуй Витория
История личных встреч
16.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЕгипет1 : 1
12.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЕгипет1 : 0
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЕгипет1 : 3
18.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЕгипет3 : 0
18.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 11 : 2Египет
17.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 3Джибути
14.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиДжибути3 : 1
15.11.2021ЧМ-2022 - АфрикаГруппа A. 6-й тур7 : 2Джибути
12.11.2021ЧМ-2022 - АфрикаГруппа A. 5-й турДжибути0 : 4
11.10.2021ЧМ-2022 - АфрикаГруппа A. 4-й тур2 : 0Джибути

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