Египет - Джибути 16 Ноября прямая трансляция
16 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа A. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Египет - Джибути, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Египет
Джибути
Главные тренеры
|Руй Витория
История личных встреч
|16.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|12.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|18.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|18.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
|17.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|14.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|15.11.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа A. 6-й тур
|7 : 2
|12.11.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа A. 5-й тур
|0 : 4
|11.10.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа A. 4-й тур
|2 : 0