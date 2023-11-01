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Ботсвана - Мозамбик 16 Ноября прямая трансляция

16 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа G. 1-й тур
Ботсвана
Мозамбик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ботсвана - Мозамбик, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа G. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ботсвана
Мозамбик
Главные тренеры
БотсванаМогомотси Мпоте
МозамбикЧикуиньо Конде
История личных встреч
28.05.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 3Ботсвана1 : 2Мозамбик
29.03.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 3Ботсвана1 : 2Мозамбик
16.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиБотсвана2 : 1
17.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 31 : 0Ботсвана
27.09.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 11 : 0Ботсвана
14.10.2019Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 11 : 0Ботсвана
30.09.2019Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 3Ботсвана0 : 0
16.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи3 : 2Мозамбик
13.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиМозамбик1 : 1
14.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Мозамбик
17.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 12 : 1Мозамбик
24.05.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 3Мозамбик0 : 1

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