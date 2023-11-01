Кабо-Верде - Ангола 16 Ноября прямая трансляция
16 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа D. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кабо-Верде - Ангола, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа D. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кабо-Верде
Ангола
Главные тренеры
|Педро Лейтао Брито
История личных встреч
|27.01.2013
|Кубок африканских наций
|Группа A. 3-й тур
|2 : 1
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|12.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|12.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|23.09.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 3
|1 : 2
|12.06.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|13.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 3
|1 : 0