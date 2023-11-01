05:02 ()
Свернуть список

Кабо-Верде - Ангола 16 Ноября прямая трансляция

16 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа D. 1-й тур
Кабо-Верде
Ангола

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кабо-Верде - Ангола, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа D. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кабо-Верде
Ангола
Главные тренеры
Кабо-ВердеПедро Лейтао Брито
История личных встреч
27.01.2013Кубок африканских нацийГруппа A. 3-й турКабо-Верде2 : 1Ангола
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиКабо-Верде1 : 2
12.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи5 : 1Кабо-Верде
12.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи0 : 0Кабо-Верде
23.09.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 31 : 2Кабо-Верде
12.06.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 11 : 0Кабо-Верде
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАнгола0 : 0
13.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Ангола
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи4 : 0Ангола
20.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 11 : 1Ангола
17.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 3Ангола1 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close