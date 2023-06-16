Греция - Новая Зеландия 17 Ноября прямая трансляция
17 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Новая Зеландия, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Греция
Новая Зеландия
История личных встреч
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 8-й тур
|0 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 7-й тур
|0 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 6-й тур
|5 : 0
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 5-й тур
|3 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 4-й тур
|1 : 0
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|13.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|26.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|23.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0