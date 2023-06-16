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Греция - Новая Зеландия 17 Ноября прямая трансляция

17 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Греция
Новая Зеландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Новая Зеландия, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Греция
Новая Зеландия
История личных встреч
16.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 8-й тур Греция0 : 1
13.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 7-й тур 0 : 2Греция
10.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 6-й тур Греция5 : 0
07.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 5-й тур 3 : 0Греция
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 4-й тур 1 : 0Греция
17.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Новая Зеландия
13.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Новая Зеландия
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Новая Зеландия
26.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Новая Зеландия2 : 1
23.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Новая Зеландия0 : 0

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