Молдавия - Албания 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
17 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молдавия - Албания, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Молдавия
Албания
Главные тренеры
|Сергей Викторович Клещенко
|Мендес Кампос Жуниор Силвиньо
История личных встреч
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 3-й тур
|2 : 0
|14.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа H. 8-й тур
|0 : 4
|11.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|2 : 0
|15.08.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2012
|0 : 0
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 8-й тур
|1 : 1
|12.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 6-й тур
|0 : 1
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 4-й тур
|3 : 2
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 7-й тур
|3 : 0
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 6-й тур
|2 : 0
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 5-й тур
|1 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 4-й тур
|1 : 3