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Молдавия - Албания 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
17 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 9-й тур
Молдавия
Албания

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молдавия - Албания, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Молдавия
Албания
Главные тренеры
МолдавияСергей Викторович Клещенко
БразилияМендес Кампос Жуниор Силвиньо
История личных встреч
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 3-й турАлбания2 : 0Молдавия
14.10.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа H. 8-й турМолдавия0 : 4Албания
11.06.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа H. 4-й турАлбания2 : 0Молдавия
15.08.2012Товарищеские матчи (сборные)Август 2012Албания0 : 0Молдавия
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 8-й тур1 : 1Молдавия
12.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи3 : 1Молдавия
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 6-й тур0 : 1Молдавия
07.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Молдавия
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 4-й турМолдавия3 : 2
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАлбания2 : 0
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 7-й турАлбания3 : 0
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 6-й турАлбания2 : 0
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 5-й тур1 : 1Албания
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 4-й тур1 : 3Албания

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