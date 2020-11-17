Дания - Словения 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
17 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 9-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Словения, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Словения
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Андреас Кристенсен
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
|15
|зщ
|Кристиан Нёргор
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|7
|пз
|Матиас Йенсен
|14
|пз
|Йеспер Линдстрём
|20
|нп
|Юссуф Поульсен
|21
|нп
|Мохаммед Дарами
|1
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Жан Карничник
|4
|зщ
|Миха Блажич
|6
|зщ
|Яка Бийол
|13
|зщ
|Эрик Янжа
|22
|пз
|Адам Гнезда-Черин
|20
|пз
|Петар Стоянович
|15
|нп
|Ян Млакар
|21
|нп
|Тими Элшник
|11
|нп
|Беньямин Шешко
|9
|нп
|Андраж Шпорар
Главные тренеры
|Каспер Юльманн
|Матьяж Кек
История личных встреч
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|1 : 1
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 8-й тур
|1 : 2
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 7-й тур
|3 : 1
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 6-й тур
|0 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|4 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|1 : 1
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 8-й тур
|0 : 1
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 7-й тур
|3 : 0
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 6-й тур
|0 : 4
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|4 : 2
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|1 : 1