22:42 ()
Онлайн трансляции
Четверг 16 ноября
Пятница 17 ноября
Свернуть список

Дания - Словения 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
17 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 9-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Дания
Словения

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Словения, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Словения
1ДанияврКаспер Шмейхель
13ДаниязщРасмус Кристенсен
2ДаниязщЙоаким Андерсен
6ДаниязщАндреас Кристенсен
5ДаниязщЙоаким Мехле
15ДаниязщКристиан Нёргор
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
7ДанияпзМатиас Йенсен
14ДанияпзЙеспер Линдстрём
20ДаниянпЮссуф Поульсен
21ДаниянпМохаммед Дарами
1СловенияврЯн Облак
2СловениязщЖан Карничник
4СловениязщМиха Блажич
6СловениязщЯка Бийол
13СловениязщЭрик Янжа
22СловенияпзАдам Гнезда-Черин
20СловенияпзПетар Стоянович
15СловениянпЯн Млакар
21СловениянпТими Элшник
11СловениянпБеньямин Шешко
9СловениянпАндраж Шпорар
Главные тренеры
ДанияКаспер Юльманн
СловенияМатьяж Кек
История личных встреч
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й турСловения1 : 1Дания
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 8-й тур1 : 2Дания
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 7-й турДания3 : 1
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 6-й тур0 : 1Дания
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 5-й турДания4 : 0
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й турСловения1 : 1Дания
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 8-й тур0 : 1Словения
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 7-й турСловения3 : 0
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 6-й тур0 : 4Словения
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 5-й турСловения4 : 2
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й турСловения1 : 1Дания

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close