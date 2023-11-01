Финляндия - Северная Ирландия 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
17 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Финляндия - Северная Ирландия, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Северная Ирландия
Главные тренеры
|Маркку Канерва
|Майкл О'Нил
История личных встреч
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|0 : 1
|11.10.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа F. 10-й тур
|1 : 1
|29.03.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа F. 5-й тур
|2 : 1
|15.08.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2012
|3 : 3
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 8-й тур
|1 : 2
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 7-й тур
|3 : 0
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 6-й тур
|0 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|0 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|6 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 8-й тур
|0 : 1
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 7-й тур
|3 : 0
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 6-й тур
|1 : 0
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|4 : 2
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|0 : 1