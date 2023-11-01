22:42 ()
Онлайн трансляции
Четверг 16 ноября
Пятница 17 ноября
Свернуть список

Финляндия - Северная Ирландия 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
17 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 9-й тур
Финляндия
Северная Ирландия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Финляндия - Северная Ирландия, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Северная Ирландия
Главные тренеры
Финляндия Маркку Канерва
Северная Ирландия Майкл О'Нил
История личных встреч
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 2-й тур Северная Ирландия0 : 1Финляндия
11.10.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа F. 10-й тур Финляндия1 : 1Северная Ирландия
29.03.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа F. 5-й тур Северная Ирландия2 : 1Финляндия
15.08.2012 Товарищеские матчи (сборные) Август 2012 Северная Ирландия3 : 3Финляндия
17.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 8-й тур Финляндия1 : 2
14.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 7-й тур 3 : 0Финляндия
10.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 6-й тур Финляндия0 : 1
07.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 5-й тур 0 : 1Финляндия
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 4-й тур Финляндия6 : 0
17.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 8-й тур Северная Ирландия0 : 1
14.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 7-й тур Северная Ирландия3 : 0
10.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 6-й тур 1 : 0Северная Ирландия
07.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 5-й тур 4 : 2Северная Ирландия
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 4-й тур Северная Ирландия0 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close