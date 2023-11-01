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Англия - Мальта 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
17 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 9-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Англия
Мальта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Мальта, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия
Мальта
1АнглияврДжордан Пикфорд
2АнглиязщКайл Уолкер
5АнглиязщМарк Гехи
6АнглиязщГарри Магуайр
3АнглиязщКиран Триппьер
4АнглияпзДеклан Райс
10АнглияпзБукайо Сака
8АнглиянпТрент Александер-Арнольд
7АнглиянпФил Фоден
11АнглиянпМаркус Рашфорд
9АнглиянпГарри Кейн
1МальтаврАнри Бонелло
4МальтазщСтив Борг
20МальтазщЖан Борг
13МальтазщЭнрико Пепе
2МальтазщКейн Аттард
18МальтазщНиколай Мускат
6МальтапзМэттью Гийомье
3МальтапзРайан Камензули
23МальтапзДжоди Джонс
10МальтанпТедди Теума
21МальтанпПол Мбонг
Главные тренеры
АнглияГарет Саутгейт
ИталияМикеле Марколини
История личных встреч
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 3-й турМальта0 : 4Англия
01.09.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа F. 7-й турМальта0 : 4Англия
08.10.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа F. 2-й турАнглия2 : 0Мальта
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 8-й турАнглия3 : 1
13.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАнглия1 : 0
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 3Англия
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 5-й тур1 : 1Англия
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 4-й турАнглия7 : 0
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 8-й турМальта1 : 3
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 7-й тур4 : 0Мальта
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 6-й турМальта0 : 2
06.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиМальта1 : 0
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 4-й тур1 : 0Мальта

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