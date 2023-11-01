Англия - Мальта 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
17 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 9-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Мальта, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия
Мальта
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|5
|зщ
|Марк Гехи
|6
|зщ
|Гарри Магуайр
|3
|зщ
|Киран Триппьер
|4
|пз
|Деклан Райс
|10
|пз
|Букайо Сака
|8
|нп
|Трент Александер-Арнольд
|7
|нп
|Фил Фоден
|11
|нп
|Маркус Рашфорд
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Анри Бонелло
|4
|зщ
|Стив Борг
|20
|зщ
|Жан Борг
|13
|зщ
|Энрико Пепе
|2
|зщ
|Кейн Аттард
|18
|зщ
|Николай Мускат
|6
|пз
|Мэттью Гийомье
|3
|пз
|Райан Камензули
|23
|пз
|Джоди Джонс
|10
|нп
|Тедди Теума
|21
|нп
|Пол Мбонг
Главные тренеры
|Гарет Саутгейт
|Микеле Марколини
История личных встреч
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 3-й тур
|0 : 4
|01.09.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа F. 7-й тур
|0 : 4
|08.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа F. 2-й тур
|2 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 8-й тур
|3 : 1
|13.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 4-й тур
|7 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 8-й тур
|1 : 3
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 7-й тур
|4 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 6-й тур
|0 : 2
|06.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 4-й тур
|1 : 0