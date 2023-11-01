Италия - Македония 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
17 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 9-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Северная Македония, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Италия
Северная Македония
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|23
|зщ
|Алессандро Бастони
|3
|зщ
|Федерико Димарко
|13
|пз
|Маттео Дармиан
|18
|пз
|Николо Барелла
|8
|пз
|Жоржиньо
|17
|пз
|Давиде Фраттези
|11
|нп
|Доменико Берарди
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
|14
|нп
|Федерико Кьеза
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|15
|зщ
|Йован Манев
|6
|зщ
|Висар Муслиу
|4
|зщ
|Никола Серафимов
|8
|зщ
|Эзган Алиоски
|3
|пз
|Стефан Ашковски
|5
|пз
|Ариян Адеми
|21
|пз
|Яни Атанасов
|10
|пз
|Энис Барди
|7
|пз
|Элиф Элмас
|9
|пз
|Александар Трайковски
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Благойя Милевски
История личных встреч
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|24.03.2022
|ЧМ-2022 - Европа
|Плей-офф - 1/2 финала
|0 : 1
|06.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа G. 9-й тур
|1 : 1
|09.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа G. 3-й тур
|2 : 3
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 8-й тур
|3 : 1
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 7-й тур
|4 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 6-й тур
|2 : 1
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|18.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. За 3-е место
|2 : 3
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 7-й тур
|2 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 6-й тур
|0 : 2
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 4-й тур
|7 : 0