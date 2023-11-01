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Италия - Македония 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
17 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 9-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Италия
Северная Македония

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Северная Македония, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия
Северная Македония
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
15 Италия зщ Франческо Ачерби
23 Италия зщ Алессандро Бастони
3 Италия зщ Федерико Димарко
13 Италия пз Маттео Дармиан
18 Италия пз Николо Барелла
8 Италия пз Жоржиньо
17 Италия пз Давиде Фраттези
11 Италия нп Доменико Берарди
9 Италия нп Джанлука Скамакка
14 Италия нп Федерико Кьеза
1 Северная Македония вр Столе Димитриевски
15 Северная Македония зщ Йован Манев
6 Северная Македония зщ Висар Муслиу
4 Северная Македония зщ Никола Серафимов
8 Северная Македония зщ Эзган Алиоски
3 Северная Македония пз Стефан Ашковски
5 Северная Македония пз Ариян Адеми
21 Северная Македония пз Яни Атанасов
10 Северная Македония пз Энис Барди
7 Северная Македония пз Элиф Элмас
9 Северная Македония пз Александар Трайковски
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
Северная Македония Благойя Милевски
История личных встреч
09.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 5-й тур Северная Македония1 : 1Италия
24.03.2022 ЧМ-2022 - Европа Плей-офф - 1/2 финала Италия0 : 1Северная Македония
06.10.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа G. 9-й тур Италия1 : 1Северная Македония
09.10.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа G. 3-й тур Северная Македония2 : 3Италия
17.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 8-й тур 3 : 1Италия
14.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 7-й тур Италия4 : 0
12.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 6-й тур Италия2 : 1
09.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 5-й тур Северная Македония1 : 1Италия
18.06.2023 Лига наций УЕФА Лига A. За 3-е место 2 : 3Италия
17.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Северная Македония3 : 1
14.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 7-й тур 2 : 0Северная Македония
12.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 6-й тур 0 : 2Северная Македония
09.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 5-й тур Северная Македония1 : 1Италия
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 4-й тур 7 : 0Северная Македония

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