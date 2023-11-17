Польша - Чехия 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58145
17 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Чехия, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Народовы (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Польша
Чехия
Главные тренеры
|Михал Пробеж
|Ярослав Шильгавы
История личных встреч
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 1-й тур
|3 : 1
|15.11.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|17.11.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 1
|16.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|Группа A. 3-й тур
|1 : 0
|10.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 3. 9-й тур
|2 : 0
|11.10.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 3. 3-й тур
|2 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 8-й тур
|1 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 7-й тур
|0 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 6-й тур
|2 : 0
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 5-й тур
|2 : 0
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 4-й тур
|3 : 2
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 8-й тур
|1 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 7-й тур
|3 : 0
|10.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 5-й тур
|1 : 1
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 4