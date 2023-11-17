22:42 ()
Онлайн трансляции
Четверг 16 ноября
Пятница 17 ноября
Свернуть список

Польша - Чехия 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58145
17 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 9-й тур
Польша
Чехия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Чехия, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Народовы (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Польша
Чехия
Главные тренеры
ПольшаМихал Пробеж
ЧехияЯрослав Шильгавы
История личных встреч
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 1-й турЧехия3 : 1Польша
15.11.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Польша0 : 1Чехия
17.11.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Польша3 : 1Чехия
16.06.2012ЧЕ-2012 - финальный раундГруппа A. 3-й турЧехия1 : 0Польша
10.10.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 3. 9-й турЧехия2 : 0Польша
11.10.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 3. 3-й турПольша2 : 1Чехия
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 8-й турПольша1 : 1
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 7-й тур0 : 2Польша
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 6-й тур2 : 0Польша
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 5-й турПольша2 : 0
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 4-й тур3 : 2Польша
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 8-й турЧехия1 : 0
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 7-й тур3 : 0Чехия
10.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Чехия
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 5-й турЧехия1 : 1
20.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 4Чехия

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close