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Аргентина - Уругвай 17 Ноября прямая трансляция

17 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 5-й тур
Аргентина
Уругвай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Уругвай, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина
Уругвай
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
13.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Уругвай0 : 1Аргентина
11.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Аргентина3 : 0Уругвай
19.06.2021 Кубок Америки Группа А. 2-й тур Аргентина1 : 0Уругвай
18.11.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина2 : 2Уругвай
01.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Уругвай0 : 0Аргентина
02.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Аргентина1 : 0Уругвай
17.06.2015 Кубок Америки Группа B Аргентина1 : 0Уругвай
16.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 18-й тур Уругвай3 : 2Аргентина
13.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 9-й тур Аргентина3 : 0Уругвай
17.07.2011 Кубок Америки 1/4 финала Аргентина1 : 1 4 : 5Уругвай
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур 0 : 2Аргентина
13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Аргентина1 : 0
12.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур 0 : 3Аргентина
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Аргентина1 : 0
19.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Аргентина
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Уругвай2 : 0
12.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур 2 : 2Уругвай
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур 2 : 1Уругвай
09.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Уругвай3 : 1
21.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Уругвай2 : 0

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