Колумбия - Бразилия 17 Ноября прямая трансляция
17 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Бразилия, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колумбия
Бразилия
Главные тренеры
|Нестор Габриэль Лоренсо
|Фернандо Динис (и.о.)
История личных встреч
|12.11.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|1 : 0
|11.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 0
|24.06.2021
|Кубок Америки
|Группа B. 4-й тур
|2 : 1
|07.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|05.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|1 : 1
|26.01.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|07.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|2 : 1
|18.06.2015
|Кубок Америки
|Группа C
|0 : 1
|06.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|1 : 0
|05.07.2014
|ЧМ-2014 - финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 1
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|0 : 0
|12.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|2 : 2
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 0
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|2 : 0
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 1
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 1
|09.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|5 : 1
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4