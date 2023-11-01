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Колумбия - Бразилия 17 Ноября прямая трансляция

17 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 5-й тур
Колумбия
Бразилия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Бразилия, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колумбия
Бразилия
Главные тренеры
Аргентина Нестор Габриэль Лоренсо
Бразилия Фернандо Динис (и.о.)
История личных встреч
12.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Бразилия1 : 0Колумбия
11.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Колумбия0 : 0Бразилия
24.06.2021 Кубок Америки Группа B. 4-й тур Бразилия2 : 1Колумбия
07.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия2 : 2Колумбия
05.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 16-й тур Колумбия1 : 1Бразилия
26.01.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия1 : 0Колумбия
07.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Бразилия2 : 1Колумбия
18.06.2015 Кубок Америки Группа C Бразилия0 : 1Колумбия
06.09.2014 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2014 Бразилия1 : 0Колумбия
05.07.2014 ЧМ-2014 - финальный раунд 1/4 финала Бразилия2 : 1Колумбия
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур 0 : 0Колумбия
12.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Колумбия2 : 2
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур 0 : 0Колумбия
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Колумбия1 : 0
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Колумбия
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур 2 : 0Бразилия
13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Бразилия1 : 1
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур 0 : 1Бразилия
09.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Бразилия5 : 1
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Бразилия2 : 4

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