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Чили - Парагвай 17 Ноября прямая трансляция

17 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 5-й тур
Чили
Парагвай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Парагвай, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чили
Парагвай
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Бериццо
Аргентина Гильермо Баррос Скелотто
Аргентина Даниэль Оскар Гарнеро
История личных встреч
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Чили3 : 2Парагвай
12.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Парагвай0 : 1Чили
11.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Чили2 : 0Парагвай
25.06.2021 Кубок Америки Группа А. 4-й тур Чили0 : 2Парагвай
01.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Чили0 : 3Парагвай
02.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Парагвай2 : 1Чили
06.09.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Чили3 : 2Парагвай
08.06.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 13-й тур Парагвай1 : 2Чили
16.02.2012 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2012 Парагвай2 : 0Чили
22.12.2011 Товарищеские матчи (сборные) Декабрь 2011 Чили3 : 2Парагвай
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур 3 : 0Чили
13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Чили2 : 0
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Чили0 : 0
09.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 3 : 1Чили
21.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Чили
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Парагвай1 : 0
13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур 1 : 0Парагвай
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур 1 : 0Парагвай
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Парагвай0 : 0
18.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Парагвай2 : 0

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