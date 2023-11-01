Чили - Парагвай 17 Ноября прямая трансляция
17 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Парагвай, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чили
Парагвай
Главные тренеры
|Эдуардо Бериццо
|Гильермо Баррос Скелотто
|Даниэль Оскар Гарнеро
История личных встреч
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|12.11.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|0 : 1
|11.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 0
|25.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. 4-й тур
|0 : 2
|01.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|0 : 3
|02.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|2 : 1
|06.09.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 2
|08.06.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 13-й тур
|1 : 2
|16.02.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2012
|2 : 0
|22.12.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Декабрь 2011
|3 : 2
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|3 : 0
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|2 : 0
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 0
|09.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|3 : 1
|21.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|1 : 0
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 0
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|1 : 0
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|0 : 0
|18.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0