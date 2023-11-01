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Украина U21 - Люксембург U21 17 Ноября прямая трансляция

17 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F
Украина U21
Люксембург U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U21 - Люксембург U21, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина U21
Люксембург U21
Главные тренеры
Испания Унаи Мельгоса
Люксембург Дэн Юэ
История личных встреч
12.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Люксембург U210 : 3Украина U21
16.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Украина U213 : 2
12.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Люксембург U210 : 3Украина U21
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Украина U211 : 0
27.09.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Плей-офф Украина U213 : 0
23.09.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Плей-офф 3 : 2Украина U21
17.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F 3 : 2Люксембург U21
12.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Люксембург U210 : 3Украина U21
11.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Люксембург U210 : 3
07.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F 0 : 1Люксембург U21
10.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 6 3 : 0Люксембург U21

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