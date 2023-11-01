Украина U21 - Люксембург U21 17 Ноября прямая трансляция
17 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U21 - Люксембург U21, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Украина U21
Люксембург U21
Главные тренеры
|Унаи Мельгоса
|Дэн Юэ
История личных встреч
|12.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|0 : 3
|16.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|3 : 2
|12.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|0 : 3
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|1 : 0
|27.09.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Плей-офф
|3 : 0
|23.09.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Плей-офф
|3 : 2
|17.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|3 : 2
|12.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|0 : 3
|11.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|0 : 3
|07.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|0 : 1
|10.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 6
|3 : 0