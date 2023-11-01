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Сенегал U17 - Япония U17 17 Ноября прямая трансляция

17 Ноября 2023 года в 12:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, Группа D. 3-й тур
Сенегал U17
Япония U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сенегал U17 - Япония U17, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, Группа D. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сенегал U17
Япония U17
История личных встреч
14.11.2023U17 ЧМ-2023Группа D. 2-й турСенегал U174 : 1
11.11.2023U17 ЧМ-2023Группа D. 1-й тур1 : 2Сенегал U17
14.11.2023U17 ЧМ-2023Группа D. 2-й турЯпония U171 : 3
11.11.2023U17 ЧМ-2023Группа D. 1-й турЯпония U171 : 0
28.10.2013U17 ЧМ-2013 - финальный раунд1/8 финалаЯпония U171 : 2
24.10.2013U17 ЧМ-2013 - финальный раундГруппа D. 3-й турЯпония U172 : 1
21.10.2013U17 ЧМ-2013 - финальный раундГруппа D. 2-й турЯпония U173 : 1

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