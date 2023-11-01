Польша U17 - Аргентина U17 17 Ноября прямая трансляция
17 Ноября 2023 года в 12:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, Группа D. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша U17 - Аргентина U17, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, Группа D. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Польша U17
Аргентина U17
История личных встреч
|14.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа D. 2-й тур
|4 : 1
|11.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа D. 1-й тур
|1 : 0
|26.03.2019
|U17 ЧЕ-2019
|Элитный раунд. Группа 6. 3-й тур
|1 : 1
|23.03.2019
|U17 ЧЕ-2019
|Элитный раунд. Группа 6. 2-й тур
|2 : 1
|20.03.2019
|U17 ЧЕ-2019
|Элитный раунд. Группа 6. 1-й тур
|2 : 3
|14.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа D. 2-й тур
|1 : 3
|11.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|25.10.2015
|U17 ЧМ-2015
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|22.10.2015
|U17 ЧМ-2015
|Группа C. 2-й тур
|0 : 4
|19.10.2015
|U17 ЧМ-2015
|Группа C. 1-й тур
|2 : 0