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Польша U17 - Аргентина U17 17 Ноября прямая трансляция

17 Ноября 2023 года в 12:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, Группа D. 3-й тур
Польша U17
Аргентина U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша U17 - Аргентина U17, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, Группа D. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Польша U17
Аргентина U17
История личных встреч
14.11.2023U17 ЧМ-2023Группа D. 2-й тур4 : 1Польша U17
11.11.2023U17 ЧМ-2023Группа D. 1-й тур1 : 0Польша U17
26.03.2019U17 ЧЕ-2019Элитный раунд. Группа 6. 3-й тур1 : 1Польша U17
23.03.2019U17 ЧЕ-2019Элитный раунд. Группа 6. 2-й тур2 : 1Польша U17
20.03.2019U17 ЧЕ-2019Элитный раунд. Группа 6. 1-й турПольша U172 : 3
14.11.2023U17 ЧМ-2023Группа D. 2-й тур1 : 3Аргентина U17
11.11.2023U17 ЧМ-2023Группа D. 1-й турАргентина U171 : 2
25.10.2015U17 ЧМ-2015Группа C. 3-й турАргентина U171 : 2
22.10.2015U17 ЧМ-2015Группа C. 2-й турАргентина U170 : 4
19.10.2015U17 ЧМ-2015Группа C. 1-й тур2 : 0Аргентина U17

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