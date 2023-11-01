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Иран U17 - Новая Каледония U17 17 Ноября прямая трансляция

17 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, Группа C. 3-й тур
Иран U17
Новая Каледония U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иран U17 - Новая Каледония U17, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, Группа C. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Иран U17
Новая Каледония U17
История личных встреч
14.11.2023U17 ЧМ-2023Группа C. 2-й тур2 : 1Иран U17
11.11.2023U17 ЧМ-2023Группа C. 1-й тур2 : 3Иран U17
29.10.2013U17 ЧМ-2013 - финальный раунд1/8 финала4 : 1Иран U17
25.10.2013U17 ЧМ-2013 - финальный раундГруппа E. 3-й тур0 : 1Иран U17
22.10.2013U17 ЧМ-2013 - финальный раундГруппа E. 2-й тур1 : 1Иран U17
14.11.2023U17 ЧМ-2023Группа C. 2-й тур9 : 0Новая Каледония U17
11.11.2023U17 ЧМ-2023Группа C. 1-й турНовая Каледония U170 : 10

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