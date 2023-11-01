Иран U17 - Новая Каледония U17 17 Ноября прямая трансляция
17 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, Группа C. 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иран U17 - Новая Каледония U17, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, Группа C. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Иран U17
Новая Каледония U17
История личных встреч
|14.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа C. 1-й тур
|2 : 3
|29.10.2013
|U17 ЧМ-2013 - финальный раунд
|1/8 финала
|4 : 1
|25.10.2013
|U17 ЧМ-2013 - финальный раунд
|Группа E. 3-й тур
|0 : 1
|22.10.2013
|U17 ЧМ-2013 - финальный раунд
|Группа E. 2-й тур
|1 : 1
|14.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа C. 2-й тур
|9 : 0
|11.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа C. 1-й тур
|0 : 10