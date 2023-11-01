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Англия U17 - Бразилия U17 17 Ноября прямая трансляция

17 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, Группа C. 3-й тур
Англия U17
Бразилия U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия U17 - Бразилия U17, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, Группа C. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия U17
Бразилия U17
История личных встреч
20.10.2015U17 ЧМ-2015Группа B. 2-й турАнглия U170 : 1Бразилия U17
14.11.2023U17 ЧМ-2023Группа C. 2-й турАнглия U172 : 1
11.11.2023U17 ЧМ-2023Группа C. 1-й тур0 : 10Англия U17
09.05.2019U17 ЧЕ-2019Группа B. 3-й тур1 : 3Англия U17
06.05.2019U17 ЧЕ-2019Группа B. 2-й тур5 : 2Англия U17
03.05.2019U17 ЧЕ-2019Группа B. 1-й турАнглия U171 : 1
14.11.2023U17 ЧМ-2023Группа C. 2-й турБразилия U179 : 0
11.11.2023U17 ЧМ-2023Группа C. 1-й турБразилия U172 : 3
01.11.2015U17 ЧМ-20151/4 финалаБразилия U170 : 3
28.10.2015U17 ЧМ-20151/8 финалаБразилия U171 : 0
23.10.2015U17 ЧМ-2015Группа B. 3-й тур1 : 3Бразилия U17

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