Англия U17 - Бразилия U17 17 Ноября прямая трансляция
17 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, Группа C. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия U17 - Бразилия U17, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, Группа C. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия U17
Бразилия U17
История личных встреч
|20.10.2015
|U17 ЧМ-2015
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|14.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа C. 1-й тур
|0 : 10
|09.05.2019
|U17 ЧЕ-2019
|Группа B. 3-й тур
|1 : 3
|06.05.2019
|U17 ЧЕ-2019
|Группа B. 2-й тур
|5 : 2
|03.05.2019
|U17 ЧЕ-2019
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1
|14.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа C. 2-й тур
|9 : 0
|11.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа C. 1-й тур
|2 : 3
|01.11.2015
|U17 ЧМ-2015
|1/4 финала
|0 : 3
|28.10.2015
|U17 ЧМ-2015
|1/8 финала
|1 : 0
|23.10.2015
|U17 ЧМ-2015
|Группа B. 3-й тур
|1 : 3