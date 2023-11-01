Детройт Ред Уингз - Торонто Мэйпл Лифс 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Авичи-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 13850
17 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Авичи-Арена (Стокгольм, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
|Дерек Лалонд
|Шелдон Киф
История личных встреч
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|03.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|13.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|29.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|09.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 1
|08.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|27.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|27.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 10
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|09.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6