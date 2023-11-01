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Детройт Ред Уингз - Торонто Мэйпл Лифс 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Авичи-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 13850
17 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Торонто Мэйпл Лифс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Авичи-Арена (Стокгольм, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
США Дерек Лалонд
Канада Шелдон Киф
История личных встреч
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз4 : 3Торонто Мэйпл Лифс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс4 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
03.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 5Детройт Ред Уингз
13.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 1Торонто Мэйпл Лифс
08.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 1Детройт Ред Уингз
29.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 4Торонто Мэйпл Лифс
09.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс5 : 1Детройт Ред Уингз
08.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз4 : 2Торонто Мэйпл Лифс
27.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 0Детройт Ред Уингз
27.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз7 : 10Торонто Мэйпл Лифс
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 4
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 3 ОТ
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Детройт Ред Уингз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 4
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 2
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 2
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 4 Б
09.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 6
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 5 ОТ
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 6

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