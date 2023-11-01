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Коламбус Блю Джекетс - Аризона Койотс 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
17 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Аризона Койотс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Аризона Койотс, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
Канада Паскаль Венсан
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
20.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 2 ОТКоламбус Блю Джекетс
26.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 6Аризона Койотс
19.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 5 БКоламбус Блю Джекетс
15.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс8 : 2Аризона Койотс
04.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4Аризона Койотс
08.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 3Коламбус Блю Джекетс
08.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4Коламбус Блю Джекетс
24.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 4Аризона Койотс
26.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 2Коламбус Блю Джекетс
10.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 0Аризона Койотс
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 5
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БКоламбус Блю Джекетс
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Коламбус Блю Джекетс
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 5
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТКоламбус Блю Джекетс
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТАризона Койотс
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 7Аризона Койотс
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Аризона Койотс
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 3 Б
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 5

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