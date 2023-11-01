Коламбус Блю Джекетс - Аризона Койотс 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
17 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Аризона Койотс, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
|Паскаль Венсан
|Андре Туриньи
История личных встреч
|20.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|26.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|19.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|15.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|04.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|08.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|24.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|26.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|10.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 7
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5