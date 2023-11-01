Монреаль Канадиенс - Вегас Голден Найтс 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
17 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Вегас Голден Найтс, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Мартен Сан-Луи
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|06.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|06.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|21.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|07.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|25.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала. 6-й матч
|3 : 2 ОТ
|23.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала. 5-й матч
|1 : 4
|21.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала. 4-й матч
|1 : 2 ОТ
|19.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала. 3-й матч
|3 : 2 ОТ
|17.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 3
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|09.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|06.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0