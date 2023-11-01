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Калгари Флэймз - Ванкувер Кэнакс 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
17 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
Канада Райан Хаска
Канада Рик Токкет
История личных встреч
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Ванкувер Кэнакс3 : 1Калгари Флэймз
25.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз10 : 0Ванкувер Кэнакс
09.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2 БКалгари Флэймз
01.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 5 ОТКалгари Флэймз
01.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2Ванкувер Кэнакс
15.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 4 БВанкувер Кэнакс
26.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз4 : 0Ванкувер Кэнакс
26.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Ванкувер Кэнакс2 : 3 ОТКалгари Флэймз
24.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 3Ванкувер Кэнакс
20.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 5Калгари Флэймз
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Калгари Флэймз
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Калгари Флэймз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 БКалгари Флэймз
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 2
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Калгари Флэймз
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 3 ОТ
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Ванкувер Кэнакс
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Ванкувер Кэнакс
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Ванкувер Кэнакс
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 2

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