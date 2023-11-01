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Питтсбург Пингвинз - Нью-Джерси Дэвилз 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
17 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
США Майк Салливан
Канада Линди Рафф
История личных встреч
05.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 1Питтсбург Пингвинз
19.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 5Нью-Джерси Дэвилз
22.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 1 ОТПиттсбург Пингвинз
31.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 4Нью-Джерси Дэвилз
25.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 6Нью-Джерси Дэвилз
13.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4Питтсбург Пингвинз
20.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3Питтсбург Пингвинз
31.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 4Нью-Джерси Дэвилз
24.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 2Нью-Джерси Дэвилз
23.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 1Нью-Джерси Дэвилз
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Питтсбург Пингвинз
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 0
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 2Питтсбург Пингвинз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 10Питтсбург Пингвинз
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Нью-Джерси Дэвилз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Нью-Джерси Дэвилз
06.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Нью-Джерси Дэвилз
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Нью-Джерси Дэвилз

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