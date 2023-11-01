Питтсбург Пингвинз - Нью-Джерси Дэвилз 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
17 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Линди Рафф
История личных встреч
|05.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|19.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|22.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|31.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|25.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|13.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|20.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|31.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|24.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|23.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 10
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|06.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1