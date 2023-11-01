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Чикаго Блэкхоукс - Тампа-Бэй Лайтнинг 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
17 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Тампа-Бэй Лайтнинг

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
Канада Люк Ричардсон
Канада Джон Купер
История личных встреч
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 5Чикаго Блэкхоукс
12.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1Чикаго Блэкхоукс
04.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
02.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Чикаго Блэкхоукс
07.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
28.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
20.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Чикаго Блэкхоукс
19.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 2Чикаго Блэкхоукс
07.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
06.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 3 БТампа-Бэй Лайтнинг
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Чикаго Блэкхоукс
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 5Чикаго Блэкхоукс
06.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 2
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 1Чикаго Блэкхоукс
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 0Тампа-Бэй Лайтнинг
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг0 : 4
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 5Чикаго Блэкхоукс
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5 ОТТампа-Бэй Лайтнинг

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