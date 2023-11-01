Чикаго Блэкхоукс - Тампа-Бэй Лайтнинг 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
17 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
|Люк Ричардсон
|Джон Купер
История личных встреч
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|12.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|04.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|02.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|07.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|28.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|20.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|19.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|07.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|06.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|06.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ