Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Айлендерс 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
17 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Лэйн Ламберт
История личных встреч
|08.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|02.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|23.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|14.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|14.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4