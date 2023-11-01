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Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Айлендерс 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
17 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Нью-Йорк Айлендерс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
Канада Дэйв Хэкстол
Канада Лэйн Ламберт
История личных встреч
08.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 0Сиэтл Кракен
02.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
23.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 5Нью-Йорк Айлендерс
03.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 3Сиэтл Кракен
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТСиэтл Кракен
14.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 5
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 4
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Сиэтл Кракен
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БСиэтл Кракен
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
14.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 4
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 4

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