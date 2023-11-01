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Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
17 Ноября 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
США Дэвид Куинн
Канада Крэйг Берюбе
История личных встреч
10.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 2Сан-Хосе Шаркс
03.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 6Сент-Луис Блюз
11.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 3Сан-Хосе Шаркс
22.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 3Сент-Луис Блюз
19.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 1Сан-Хосе Шаркс
05.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 5Сент-Луис Блюз
21.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Сент-Луис Блюз
20.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 2 БСент-Луис Блюз
09.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 2 ОТСент-Луис Блюз
28.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс6 : 7Сент-Луис Блюз
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 5
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Сан-Хосе Шаркс
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 0Сан-Хосе Шаркс
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 2
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 0
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 8Сент-Луис Блюз
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 1
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 5
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз6 : 3

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