Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
17 Ноября 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Крэйг Берюбе
История личных встреч
|10.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|11.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|22.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|19.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|05.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|21.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|20.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|09.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|28.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 7
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3