Германия U21 - Эстония U21 17 Ноября прямая трансляция
17 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа D
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия U21 - Эстония U21, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия U21
Эстония U21
Главные тренеры
|Антонио Ди Сальво
|Сандер Пост
История личных встреч
|13.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа D
|2 : 3
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа D
|0 : 3
|07.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 2
|1 : 2
|03.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 2
|4 : 0
|29.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 2
|0 : 1
|17.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа D
|5 : 0
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа D
|0 : 1
|07.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа D
|1 : 1
|20.06.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа D
|2 : 0
|08.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|0 : 4