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Виннипег Джетс - Баффало Сэйбрз 18 Ноября прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
18 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Баффало Сэйбрз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
Канада Рик Боунесс
США Дон Гранато
История личных встреч
27.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3Баффало Сэйбрз
13.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 4Виннипег Джетс
31.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3 БВиннипег Джетс
15.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 4Баффало Сэйбрз
04.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 1Баффало Сэйбрз
23.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 1Виннипег Джетс
10.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 3Виннипег Джетс
17.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 2 ББаффало Сэйбрз
10.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 7Виннипег Джетс
06.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3Баффало Сэйбрз
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 3
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 3
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Виннипег Джетс
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Виннипег Джетс
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 5
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Баффало Сэйбрз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТБаффало Сэйбрз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6Баффало Сэйбрз

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