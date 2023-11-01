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Анахайм Дакс - Флорида Пантерз 18 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
18 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Флорида Пантерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Флорида Пантерз, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
США Грег Кронин
Канада Пол Морис
История личных встреч
20.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3 ОТАнахайм Дакс
07.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 5Флорида Пантерз
13.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2 ОТАнахайм Дакс
19.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 3Флорида Пантерз
20.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 4Флорида Пантерз
22.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 4 ОТАнахайм Дакс
18.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 2Флорида Пантерз
29.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 3Анахайм Дакс
20.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 2Флорида Пантерз
27.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз8 : 3Анахайм Дакс
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 2Анахайм Дакс
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Анахайм Дакс
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 1
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 6
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 2
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Флорида Пантерз
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Флорида Пантерз
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 2
09.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТФлорида Пантерз

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