Анахайм Дакс - Флорида Пантерз 18 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
18 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Флорида Пантерз, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
|Грег Кронин
|Пол Морис
История личных встреч
|20.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|07.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|13.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|19.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|20.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|22.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|18.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|29.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|20.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|27.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 3
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|09.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ