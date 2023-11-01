Оттава Сенаторз - Миннесота Уайлд 18 Ноября прямая трансляция
Стадион: Авичи-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 13850
18 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Миннесота Уайлд, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Авичи-Арена (Стокгольм, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
|Ди Джей Смит
|Дин Эвасон
История личных встреч
|18.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|28.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|23.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|03.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|30.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|14.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|05.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|22.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|23.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|20.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|09.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 8
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б