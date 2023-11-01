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Оттава Сенаторз - Миннесота Уайлд 18 Ноября прямая трансляция

Стадион: Авичи-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 13850
18 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Миннесота Уайлд

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Миннесота Уайлд, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Авичи-Арена (Стокгольм, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
Канада Ди Джей Смит
Канада Дин Эвасон
История личных встреч
18.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 2Оттава Сенаторз
28.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 4Миннесота Уайлд
23.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 3Миннесота Уайлд
03.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 4 ОТОттава Сенаторз
30.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд7 : 2Оттава Сенаторз
14.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 2Миннесота Уайлд
05.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4Миннесота Уайлд
22.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 4Оттава Сенаторз
23.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 1Оттава Сенаторз
20.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 6Миннесота Уайлд
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 4 ОТ
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 1
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 5
09.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Оттава Сенаторз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 6
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 8
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Миннесота Уайлд
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Миннесота Уайлд
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Миннесота Уайлд
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 4 Б

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