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Филадельфия Флайерз - Вегас Голден Найтс 18 Ноября прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
18 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Вегас Голден Найтс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
США Джон Торторелла
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2Филадельфия Флайерз
15.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 5Вегас Голден Найтс
10.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 1 ОТФиладельфия Флайерз
09.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 1Вегас Голден Найтс
11.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 4Филадельфия Флайерз
03.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 4Филадельфия Флайерз
22.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 2Вегас Голден Найтс
13.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 1Вегас Голден Найтс
05.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 5Филадельфия Флайерз
13.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 3Вегас Голден Найтс
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Филадельфия Флайерз
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Филадельфия Флайерз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Филадельфия Флайерз
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Филадельфия Флайерз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 5
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6Вегас Голден Найтс
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Вегас Голден Найтс
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 0
09.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 4
06.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Вегас Голден Найтс

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