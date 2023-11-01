Филадельфия Флайерз - Вегас Голден Найтс 18 Ноября прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
18 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|15.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|10.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|09.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|11.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|03.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|22.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|13.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|05.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|13.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|09.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|06.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2