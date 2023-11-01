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Нэшвилл Предаторз - Чикаго Блэкхоукс 18 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
18 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхоукс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт
Канада Люк Ричардсон
История личных встреч
17.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 2Чикаго Блэкхоукс
05.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 3Нэшвилл Предаторз
22.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4Нэшвилл Предаторз
16.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 3Чикаго Блэкхоукс
01.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 1Чикаго Блэкхоукс
18.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3 ОТНэшвилл Предаторз
08.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 1 ОТНэшвилл Предаторз
24.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 3Нэшвилл Предаторз
22.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 4 ОТНэшвилл Предаторз
20.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 2Чикаго Блэкхоукс
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 7
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Нэшвилл Предаторз
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Нэшвилл Предаторз
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Нэшвилл Предаторз
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Чикаго Блэкхоукс
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Чикаго Блэкхоукс
06.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 2

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