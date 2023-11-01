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Тампа-Бэй Лайтнинг - Эдмонтон Ойлерз 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
19 Ноября 2023 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Эдмонтон Ойлерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
Канада Джон Купер
Канада Крис Ноблох
История личных встреч
20.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
09.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 3Эдмонтон Ойлерз
13.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
24.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 3Эдмонтон Ойлерз
14.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1Эдмонтон Ойлерз
23.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
07.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Эдмонтон Ойлерз
19.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1Эдмонтон Ойлерз
06.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
22.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Эдмонтон Ойлерз
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 0Тампа-Бэй Лайтнинг
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг0 : 4
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 5
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3 ОТ
14.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Эдмонтон Ойлерз
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Эдмонтон Ойлерз
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Эдмонтон Ойлерз

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