Тампа-Бэй Лайтнинг - Эдмонтон Ойлерз 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
19 Ноября 2023 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Джон Купер
|Крис Ноблох
История личных встреч
|20.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|09.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|13.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|24.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|14.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|23.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|07.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|19.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|06.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|22.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|14.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2