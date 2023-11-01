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Германия - Турция 18 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
18 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Бартош Франковски (Торунь, Польша);
Германия
Турция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Турция, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Турция
12 Германия вр Кевин Трапп
4 Германия зщ Жонатан Та
5 Германия зщ Матс Хуммельс
2 Германия зщ Антонио Рюдигер
17 Германия зщ Давид Раум
6 Германия пз Йозуа Киммих
21 Германия пз Илкай Гюндоган
10 Германия пз Флориан Вирц
11 Германия пз Юлиан Брандт
19 Германия нп Лерой Зане
9 Германия нп Никлас Фюллькруг
23 Турция вр Угурджан Чакыр
20 Турция зщ Ферди Кадыоглу
3 Турция зщ Самет Акайдын
14 Турция зщ Абдулкерим Бардакчи
4 Турция зщ Дженк Озкачар
16 Турция пз Исмаиль Юксек
5 Турция пз Салих Озджан
10 Турция пз Хакан Чалханоглу
7 Турция пз Керем Актюркоглу
11 Турция пз Барыш Йылмаз
21 Турция пз Юнус Акгюн
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Германия Штефан Кунц
Италия Винченцо Монтелла
История личных встреч
07.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Германия3 : 3Турция
07.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа A. 11-й тур Турция1 : 3Германия
08.10.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа A. 3-й тур Германия3 : 0Турция
25.06.2008 ЧЕ-2008 - финальный раунд 1/2 финала Германия3 : 2Турция
18.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Германия
14.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 3Германия
12.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия2 : 1
09.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия1 : 4
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия0 : 2
15.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 8-й тур Турция4 : 0
12.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 7-й тур 0 : 1Турция
12.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 2Турция
08.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 5-й тур Турция1 : 1
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 4-й тур Турция2 : 0

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