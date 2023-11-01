Германия - Турция 18 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
18 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Бартош Франковски (Торунь, Польша);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Турция, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Турция
|12
|вр
|Кевин Трапп
|4
|зщ
|Жонатан Та
|5
|зщ
|Матс Хуммельс
|2
|зщ
|Антонио Рюдигер
|17
|зщ
|Давид Раум
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|21
|пз
|Илкай Гюндоган
|10
|пз
|Флориан Вирц
|11
|пз
|Юлиан Брандт
|19
|нп
|Лерой Зане
|9
|нп
|Никлас Фюллькруг
|23
|вр
|Угурджан Чакыр
|20
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|3
|зщ
|Самет Акайдын
|14
|зщ
|Абдулкерим Бардакчи
|4
|зщ
|Дженк Озкачар
|16
|пз
|Исмаиль Юксек
|5
|пз
|Салих Озджан
|10
|пз
|Хакан Чалханоглу
|7
|пз
|Керем Актюркоглу
|11
|пз
|Барыш Йылмаз
|21
|пз
|Юнус Акгюн
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Штефан Кунц
|Винченцо Монтелла
История личных встреч
|07.10.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 3
|07.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 11-й тур
|1 : 3
|08.10.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|3 : 0
|25.06.2008
|ЧЕ-2008 - финальный раунд
|1/2 финала
|3 : 2
|18.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|14.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|09.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 8-й тур
|4 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|0 : 1
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0