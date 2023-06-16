Армения - Уэльс 18 Ноября прямая трансляция
Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14530
18 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения - Уэльс, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Армения
Уэльс
Главные тренеры
|Александр Васильевич Петраков
|Роберт Пейдж
История личных встреч
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 3-й тур
|2 : 4
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|2 : 0
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 4-й тур
|2 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 8-й тур
|2 : 1
|11.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 6-й тур
|0 : 2
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Армения — Уэльс. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.