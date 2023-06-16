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Армения - Уэльс 18 Ноября прямая трансляция

Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14530
18 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 9-й тур
Армения
Уэльс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения - Уэльс, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Армения
Уэльс
Главные тренеры
УкраинаАлександр Васильевич Петраков
УэльсРоберт Пейдж
История личных встреч
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 3-й турУэльс2 : 4Армения
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи3 : 1Армения
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 7-й тур2 : 0Армения
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 6-й турАрмения0 : 1
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 5-й тур1 : 1Армения
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 4-й турАрмения2 : 1
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 8-й турУэльс2 : 1
11.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиУэльс4 : 0
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 6-й тур0 : 2Уэльс
07.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиУэльс0 : 0
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 4-й тур2 : 0Уэльс
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Армения — Уэльс. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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