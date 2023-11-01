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Латвия - Хорватия 18 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сконто (Рига, Латвия), вместимость: 10007
18 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 9-й тур
Латвия
Хорватия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия - Хорватия, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сконто (Рига, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Латвия
Хорватия
Главные тренеры
ЛатвияДайнис Казакевич
ХорватияЗлатко Далич
История личных встреч
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 5-й турХорватия5 : 0Латвия
11.10.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа F. 10-й турХорватия2 : 0Латвия
03.09.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа F. 1-й турЛатвия0 : 3Хорватия
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 8-й тур4 : 0Латвия
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 7-й турЛатвия2 : 0
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 6-й турЛатвия0 : 2
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 5-й турХорватия5 : 0Латвия
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 4-й тур2 : 1Латвия
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 8-й тур2 : 1Хорватия
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 7-й турХорватия0 : 1
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 6-й тур0 : 1Хорватия
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 5-й турХорватия5 : 0Латвия
18.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. ФиналХорватия0 : 0 4 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Латвия — Хорватия. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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