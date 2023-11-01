Латвия - Хорватия 18 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сконто (Рига, Латвия), вместимость: 10007
18 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия - Хорватия, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сконто (Рига, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия
Хорватия
Главные тренеры
|Дайнис Казакевич
|Златко Далич
История личных встреч
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|5 : 0
|11.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа F. 10-й тур
|2 : 0
|03.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|0 : 3
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 8-й тур
|4 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|2 : 0
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 6-й тур
|0 : 2
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|5 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 4-й тур
|2 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 8-й тур
|2 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|0 : 1
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|5 : 0
|18.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Финал
|0 : 0 4 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Латвия — Хорватия. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.