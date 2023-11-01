Беларусь - Андорра 18 Ноября прямая трансляция
Стадион: Суса Ференц (Будапешт, Венгрия), вместимость: 13501
18 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь - Андорра, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Суса Ференц (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Беларусь
Андорра
Главные тренеры
|Карлос Алос
|Кольдо Альварес
История личных встреч
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|0 : 0
|06.06.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 6. 7-й тур
|5 : 1
|10.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 6. 3-й тур
|1 : 3
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 8-й тур
|3 : 3
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 7-й тур
|0 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 6-й тур
|1 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|0 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|2 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 8-й тур
|4 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 7-й тур
|0 : 3
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 6-й тур
|3 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|0 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Беларусь — Андорра. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.