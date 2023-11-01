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Беларусь - Андорра 18 Ноября прямая трансляция

Стадион: Суса Ференц (Будапешт, Венгрия), вместимость: 13501
18 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 9-й тур
Беларусь
Андорра

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь - Андорра, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Суса Ференц (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Беларусь
Андорра
Главные тренеры
ИспанияКарлос Алос
АндорраКольдо Альварес
История личных встреч
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й турАндорра0 : 0Беларусь
06.06.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 6. 7-й турБеларусь5 : 1Андорра
10.09.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 6. 3-й турАндорра1 : 3Беларусь
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 8-й тур3 : 3Беларусь
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й турБеларусь0 : 0
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 6-й тур1 : 0Беларусь
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й турАндорра0 : 0Беларусь
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 4-й турБеларусь2 : 1
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 8-й тур4 : 0Андорра
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й турАндорра0 : 3
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 6-й тур3 : 0Андорра
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й турАндорра0 : 0Беларусь
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 4-й тур2 : 1Андорра
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Беларусь — Андорра. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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