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Нидерланды - Ирландия 18 Ноября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
18 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 9-й тур
Нидерланды
Ирландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Ирландия, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Ирландия
Главные тренеры
НидерландыРональд Куман
ИрландияСтивен Кенни
История личных встреч
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 6-й турИрландия1 : 2Нидерланды
27.05.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Ирландия1 : 1Нидерланды
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 8-й тур0 : 1Нидерланды
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 7-й турНидерланды1 : 2
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 6-й турИрландия1 : 2Нидерланды
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 5-й турНидерланды3 : 0
18.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. За 3-е местоНидерланды2 : 3
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 8-й тур0 : 4Ирландия
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 7-й турИрландия0 : 2
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 6-й турИрландия1 : 2Нидерланды
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 5-й тур2 : 0Ирландия
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 4-й турИрландия3 : 0

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