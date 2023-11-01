Нидерланды - Ирландия 18 Ноября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
18 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Ирландия, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нидерланды
Ирландия
Главные тренеры
|Рональд Куман
|Стивен Кенни
История личных встреч
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 6-й тур
|1 : 2
|27.05.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 8-й тур
|0 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 7-й тур
|1 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 6-й тур
|1 : 2
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 5-й тур
|3 : 0
|18.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. За 3-е место
|2 : 3
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 8-й тур
|0 : 4
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 7-й тур
|0 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 6-й тур
|1 : 2
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 5-й тур
|2 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 4-й тур
|3 : 0