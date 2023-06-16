Франция - Гибралтар 18 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
18 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 9-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Гибралтар, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция
Гибралтар
|1
|вр
|Брис Самба
|3
|зщ
|Жонатан Клосс
|13
|зщ
|Вильям Салиба
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|22
|зщ
|Тео Эрнандес
|19
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|7
|пз
|Антуан Гризманн
|10
|пз
|Килиан Мбаппе
|11
|нп
|Усман Дембеле
|15
|нп
|Маркус Тюрам
|23
|вр
|Дэйл Коулинг
|4
|зщ
|Джек Сержант
|14
|зщ
|Рой Чиполина
|16
|зщ
|Аймен Муэли
|3
|зщ
|Джозеф Чиполина
|12
|зщ
|Джейс Оливеро
|6
|пз
|Николас Позо
|17
|пз
|Мохамед Бадр Хассан
|10
|нп
|Лиам Уолкер
|9
|нп
|Аюб Эль-Хмиди
|19
|нп
|Тиджей Де Барр
Главные тренеры
|Дидье Дешам
|Хулио Сесар Рибас
История личных встреч
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|0 : 3
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 7-й тур
|1 : 2
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 5-й тур
|2 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 4-й тур
|1 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 8-й тур
|0 : 4
|11.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 6-й тур
|5 : 0
|06.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 4-й тур
|3 : 0