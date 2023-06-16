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Франция - Гибралтар 18 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
18 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 9-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Франция
Гибралтар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Гибралтар, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Гибралтар
1ФранцияврБрис Самба
3ФранциязщЖонатан Клосс
13ФранциязщВильям Салиба
21ФранциязщЛукас Эрнандес
22ФранциязщТео Эрнандес
19ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
14ФранцияпзАдриен Рабьо
7ФранцияпзАнтуан Гризманн
10ФранцияпзКилиан Мбаппе
11ФранциянпУсман Дембеле
15ФранциянпМаркус Тюрам
23ГибралтарврДэйл Коулинг
4ГибралтарзщДжек Сержант
14ГибралтарзщРой Чиполина
16ГибралтарзщАймен Муэли
3ГибралтарзщДжозеф Чиполина
12ГибралтарзщДжейс Оливеро
6ГибралтарпзНиколас Позо
17ГибралтарпзМохамед Бадр Хассан
10ГибралтарнпЛиам Уолкер
9ГибралтарнпАюб Эль-Хмиди
19ГибралтарнпТиджей Де Барр
Главные тренеры
ФранцияДидье Дешам
УругвайХулио Сесар Рибас
История личных встреч
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 3-й турГибралтар0 : 3Франция
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиФранция4 : 1
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 7-й тур1 : 2Франция
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 1Франция
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 5-й турФранция2 : 0
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 4-й турФранция1 : 0
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 8-й турГибралтар0 : 4
11.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи4 : 0Гибралтар
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 6-й тур5 : 0Гибралтар
06.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 0Гибралтар
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 4-й тур3 : 0Гибралтар

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