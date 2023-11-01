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Израиль - Румыния 18 Ноября прямая трансляция

Стадион: Панчо Арена (Фельчут, Венгрия), вместимость: 3672
18 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 9-й тур
Израиль
Румыния

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль - Румыния, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Панчо Арена (Фельчут, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Израиль
Румыния
Главные тренеры
ИзраильАлон Хазан
РумынияЭдуард Йордэнеску
История личных встреч
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й турРумыния1 : 1Израиль
29.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Израиль2 : 2Румыния
24.03.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Израиль1 : 2Румыния
15.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й турИзраиль1 : 1
12.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 8-й тур1 : 0Израиль
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 6-й турИзраиль1 : 0
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й турРумыния1 : 1Израиль
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 4-й турИзраиль2 : 1
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 8-й турРумыния4 : 0
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й тур0 : 0Румыния
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 6-й турРумыния2 : 0
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й турРумыния1 : 1Израиль
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 4-й тур2 : 2Румыния

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