Израиль - Румыния 18 Ноября прямая трансляция
Стадион: Панчо Арена (Фельчут, Венгрия), вместимость: 3672
18 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль - Румыния, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Панчо Арена (Фельчут, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Израиль
Румыния
Главные тренеры
|Алон Хазан
|Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|1 : 1
|29.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|24.03.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
|15.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 7-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 8-й тур
|1 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 6-й тур
|1 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|2 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 8-й тур
|4 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 7-й тур
|0 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 6-й тур
|2 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|2 : 2