Шинник - КАМАЗ 18 Ноября прямая трансляция
Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
18 Ноября 2023 года в 14:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур
Главный судья: Иван Сараев (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - КАМАЗ, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Дмитрий Иванович Хомуха
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|4 : 0
|12.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|27.02.2020
|Кубок ФНЛ
|За 3-е место
|0 : 3 Т
|08.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 2
|15.07.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|0 : 3
|15.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|3 : 2
|07.05.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 2
|14.10.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|35-й тур
|1 : 2
|12.06.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|15-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|4 : 1
|06.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 3
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|23.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 1
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|3 : 0
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 1
|06.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 2
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 1