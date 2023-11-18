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Шинник - КАМАЗ 18 Ноября прямая трансляция

Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
18 Ноября 2023 года в 14:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур
Главный судья: Иван Сараев (Санкт-Петербург, Россия);
Шинник
КАМАЗ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - КАМАЗ, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Туркменистан Дмитрий Иванович Хомуха
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур КАМАЗ4 : 0Шинник
12.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур КАМАЗ1 : 0Шинник
23.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Шинник1 : 0КАМАЗ
27.02.2020 Кубок ФНЛ За 3-е место КАМАЗ0 : 3 ТШинник
08.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Шинник0 : 2КАМАЗ
15.07.2015 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур КАМАЗ0 : 3Шинник
15.09.2011 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Шинник3 : 2КАМАЗ
07.05.2011 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур КАМАЗ1 : 2Шинник
14.10.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 35-й тур Шинник1 : 2КАМАЗ
12.06.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 15-й тур КАМАЗ1 : 2Шинник
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур 4 : 1Шинник
06.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Шинник3 : 3
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Шинник1 : 1
23.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур 3 : 1Шинник
19.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала 3 : 0Шинник
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур КАМАЗ1 : 1
06.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур КАМАЗ1 : 0
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур 2 : 0КАМАЗ
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур КАМАЗ2 : 2
18.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала 0 : 0 4 : 1КАМАЗ

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