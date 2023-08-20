Динамо Мх - Тюмень 18 Ноября прямая трансляция
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
18 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Тюмень, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
|Курбан Бекиевич Бердыев
|Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|2 : 0
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 0
|23.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|3 : 0
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 1
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0