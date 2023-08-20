00:26 ()
Свернуть список

Динамо Мх - Тюмень 18 Ноября прямая трансляция

Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
18 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Динамо Мх
Тюмень

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Тюмень, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
Туркменистан Курбан Бекиевич Бердыев
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Тюмень0 : 0Динамо Мх
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Динамо Мх2 : 0
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Динамо Мх1 : 0
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур 1 : 0Динамо Мх
23.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур 0 : 0Динамо Мх
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Динамо Мх1 : 0
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Тюмень3 : 0
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Тюмень2 : 0
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур 0 : 2Тюмень
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур 0 : 1Тюмень
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Тюмень1 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close