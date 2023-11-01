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Акрон - Волгарь 18 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кристалл (Жигулёвск, Россия), вместимость: 3010
18 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия);
Акрон
Волгарь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Волгарь, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Кристалл (Жигулёвск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
Россия Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
02.11.2023 Fonbet Кубок России 1/8 финала Акрон0 : 1Волгарь
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Волгарь1 : 4Акрон
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Акрон4 : 0Волгарь
17.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Волгарь1 : 0Акрон
31.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Волгарь1 : 0Акрон
17.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Акрон1 : 0Волгарь
08.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 41-й тур Волгарь1 : 1Акрон
11.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Акрон0 : 3Волгарь
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур 2 : 2Акрон
06.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Акрон3 : 1
02.11.2023 Fonbet Кубок России 1/8 финала Акрон0 : 1Волгарь
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур 0 : 1Акрон
23.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Акрон3 : 1
11.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Волгарь1 : 2
06.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур 0 : 3Волгарь
02.11.2023 Fonbet Кубок России 1/8 финала Акрон0 : 1Волгарь
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Волгарь0 : 4
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Волгарь1 : 0

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