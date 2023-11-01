Германия U17 - Венесуэла U17 18 Ноября прямая трансляция
18 Ноября 2023 года в 12:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, Группа F. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия U17 - Венесуэла U17, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, Группа F. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия U17
Венесуэла U17
Главные тренеры
|Кристиан Вюк
История личных встреч
|15.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа F. 2-й тур
|1 : 3
|12.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа F. 1-й тур
|1 : 3
|10.05.2019
|U17 ЧЕ-2019
|Группа D. 3-й тур
|1 : 3
|07.05.2019
|U17 ЧЕ-2019
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|04.05.2019
|U17 ЧЕ-2019
|Группа D. 1-й тур
|1 : 3
|15.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа F. 2-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа F. 1-й тур
|3 : 0
|24.10.2013
|U17 ЧМ-2013 - финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|0 : 4
|21.10.2013
|U17 ЧМ-2013 - финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|3 : 1
|18.10.2013
|U17 ЧМ-2013 - финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1