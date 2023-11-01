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Германия U17 - Венесуэла U17 18 Ноября прямая трансляция

18 Ноября 2023 года в 12:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, Группа F. 3-й тур
Германия U17
Венесуэла U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия U17 - Венесуэла U17, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, Группа F. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия U17
Венесуэла U17
Главные тренеры
ГерманияКристиан Вюк
История личных встреч
15.11.2023U17 ЧМ-2023Группа F. 2-й тур1 : 3Германия U17
12.11.2023U17 ЧМ-2023Группа F. 1-й тур1 : 3Германия U17
10.05.2019U17 ЧЕ-2019Группа D. 3-й тур1 : 3Германия U17
07.05.2019U17 ЧЕ-2019Группа D. 2-й тур1 : 0Германия U17
04.05.2019U17 ЧЕ-2019Группа D. 1-й турГермания U171 : 3
15.11.2023U17 ЧМ-2023Группа F. 2-й тур2 : 2Венесуэла U17
12.11.2023U17 ЧМ-2023Группа F. 1-й турВенесуэла U173 : 0
24.10.2013U17 ЧМ-2013 - финальный раундГруппа D. 3-й турВенесуэла U170 : 4
21.10.2013U17 ЧМ-2013 - финальный раундГруппа D. 2-й тур3 : 1Венесуэла U17
18.10.2013U17 ЧМ-2013 - финальный раундГруппа D. 1-й тур2 : 1Венесуэла U17

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