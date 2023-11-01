Новая Зеландия U17 - Мексика U17 18 Ноября прямая трансляция
18 Ноября 2023 года в 12:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, Группа F. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Новая Зеландия U17 - Мексика U17, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, Группа F. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Новая Зеландия U17
Мексика U17
Главные тренеры
|Мартин Буллок
История личных встреч
|15.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа F. 2-й тур
|1 : 3
|12.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа F. 1-й тур
|3 : 0
|28.10.2015
|U17 ЧМ-2015
|1/8 финала
|1 : 0
|25.10.2015
|U17 ЧМ-2015
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|22.10.2015
|U17 ЧМ-2015
|Группа F. 2-й тур
|0 : 0
|15.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа F. 2-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа F. 1-й тур
|1 : 3
|08.11.2015
|U17 ЧМ-2015
|За 3-е место
|3 : 2
|06.11.2015
|U17 ЧМ-2015
|1/2 финала
|2 : 4
|02.11.2015
|U17 ЧМ-2015
|1/4 финала
|0 : 2