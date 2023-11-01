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Новая Зеландия U17 - Мексика U17 18 Ноября прямая трансляция

18 Ноября 2023 года в 12:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, Группа F. 3-й тур
Новая Зеландия U17
Мексика U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Новая Зеландия U17 - Мексика U17, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, Группа F. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Новая Зеландия U17
Мексика U17
Главные тренеры
АнглияМартин Буллок
История личных встреч
15.11.2023U17 ЧМ-2023Группа F. 2-й турНовая Зеландия U171 : 3
12.11.2023U17 ЧМ-2023Группа F. 1-й тур3 : 0Новая Зеландия U17
28.10.2015U17 ЧМ-20151/8 финала1 : 0Новая Зеландия U17
25.10.2015U17 ЧМ-2015Группа F. 3-й тур1 : 2Новая Зеландия U17
22.10.2015U17 ЧМ-2015Группа F. 2-й турНовая Зеландия U170 : 0
15.11.2023U17 ЧМ-2023Группа F. 2-й турМексика U172 : 2
12.11.2023U17 ЧМ-2023Группа F. 1-й турМексика U171 : 3
08.11.2015U17 ЧМ-2015За 3-е место3 : 2Мексика U17
06.11.2015U17 ЧМ-20151/2 финалаМексика U172 : 4
02.11.2015U17 ЧМ-20151/4 финала0 : 2Мексика U17

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