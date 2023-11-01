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Буркина-Фасо U17 - Южная Корея U17 18 Ноября прямая трансляция

18 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, Группа E. 3-й тур
Буркина-Фасо U17
Южная Корея U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Буркина-Фасо U17 - Южная Корея U17, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, Группа E. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Буркина-Фасо U17
Южная Корея U17
История личных встреч
15.11.2023U17 ЧМ-2023Группа E. 2-й тур2 : 1Буркина-Фасо U17
12.11.2023U17 ЧМ-2023Группа E. 1-й тур3 : 0Буркина-Фасо U17
15.11.2023U17 ЧМ-2023Группа E. 2-й тур1 : 0Южная Корея U17
12.11.2023U17 ЧМ-2023Группа E. 1-й турЮжная Корея U171 : 3
29.10.2015U17 ЧМ-20151/8 финалаЮжная Корея U170 : 2
23.10.2015U17 ЧМ-2015Группа B. 3-й турЮжная Корея U170 : 0
21.10.2015U17 ЧМ-2015Группа B. 2-й турЮжная Корея U171 : 0

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