Буркина-Фасо U17 - Южная Корея U17 18 Ноября прямая трансляция
18 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, Группа E. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Буркина-Фасо U17 - Южная Корея U17, которое состоится 18 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, Группа E. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Буркина-Фасо U17
Южная Корея U17
История личных встреч
|15.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа E. 2-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа E. 1-й тур
|3 : 0
|15.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа E. 1-й тур
|1 : 3
|29.10.2015
|U17 ЧМ-2015
|1/8 финала
|0 : 2
|23.10.2015
|U17 ЧМ-2015
|Группа B. 3-й тур
|0 : 0
|21.10.2015
|U17 ЧМ-2015
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0